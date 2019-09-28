НОВОСТИ

Звезда «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками в нижнем белье

Ранее в СМИ появилась информация, что Наталью Бочкареву уличили в употреблении запрещенных веществ.

Звезда «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками в нижнем белье
Наталья Бочкарева/Фото: https://www.instagram.com/p/B2lRpiAh3rr/

Актриса Наталья Бочкарева, которая прославилась после участия в сериале  «Счастливы вместе» отрицает факт своего задержания с наркотическими веществами.

Ранее в субботу, 28 сентября, в СМИ появилась информация, что на днях актрису задержали столичные полицейские – им поведение знаменитости показалось подозрительным. Когда же силовики спросили, имеет ли актриса при себе запрещенные препараты, Бочкарева, неожиданно для всех присутствующих, ответила утвердительно.

Как отмечает РЕН ТВ, чуть позже, уже в отделении Бочкарева озвучила, какое именно вещество она имеет в виду, а также показала, куда она его спрятала. Подчеркивается, что наркотики хранились у актрисы в нижнем белье.

Полицейские возбудили уголовное дело за сбыт, производство и пересылку наркотических веществ. Чуть позже в квартире Бочкаревой провели обыск, но ничего запрещенного там не нашли.

Позже актриса заявила, что данные о злоупотреблении — слухи, сама она находится дома с детьми. Информацию Бочкарева назвала хайпом.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

задержаниенаркотикиНаталья Бочкареваполициясчастливы вместе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками в нижнем белье
Интересно?
Поделись с друзьями: