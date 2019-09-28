Звезда «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками в нижнем белье

Ранее в СМИ появилась информация, что Наталью Бочкареву уличили в употреблении запрещенных веществ.

Актриса Наталья Бочкарева, которая прославилась после участия в сериале «Счастливы вместе» отрицает факт своего задержания с наркотическими веществами.

Ранее в субботу, 28 сентября, в СМИ появилась информация, что на днях актрису задержали столичные полицейские – им поведение знаменитости показалось подозрительным. Когда же силовики спросили, имеет ли актриса при себе запрещенные препараты, Бочкарева, неожиданно для всех присутствующих, ответила утвердительно.

Как отмечает РЕН ТВ, чуть позже, уже в отделении Бочкарева озвучила, какое именно вещество она имеет в виду, а также показала, куда она его спрятала. Подчеркивается, что наркотики хранились у актрисы в нижнем белье.

Полицейские возбудили уголовное дело за сбыт, производство и пересылку наркотических веществ. Чуть позже в квартире Бочкаревой провели обыск, но ничего запрещенного там не нашли.

Позже актриса заявила, что данные о злоупотреблении — слухи, сама она находится дома с детьми. Информацию Бочкарева назвала хайпом.