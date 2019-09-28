Дочери Кончаловского и Высоцкой исполнилось 20 лет

Наследнице режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой 28 сентября исполнилось 20 лет. Шесть лет назад девушка впала в кому после автомобильной аварии и долгое время пребывала в таком состоянии.

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К сожалению, как живет сейчас Мария, сказать сложно, поскольку ее родители никак не комментируют ее здоровье. Последнее, что известно о ней, это то, что в ее состоянии наметились некоторые улучшения. Но вот насколько они большие, прессе не сообщалось. В этом году всплывала неофициальная информация о том, что дочь Кончаловского все-таки вышла из комы, но родные не подтверждали эти данные.

Напомним, авария произошла во Франции, автомобиль вел Андрей Кончаловский. Вся семья получила различного рода травмы. Однако самые тяжелые достались именно Маше.