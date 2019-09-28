Олег Газманов почтил память Марка Захарова

Исполнитель в блоге процитировал отрывок из спектакля «Юнона и Авось», который поставил режиссер.

В столице накануне ушел из жизни режиссер Марк Захаров. На это известие отреагировали многие российские артисты театра и кино. Труппа Ленкома из-за смерти художественного руководителя театра прервала гастроли.

К многочисленным словам, сказанным знаменитостями в адрес создателя картины «Обыкновенное чудо», решил присоединиться исполнитель Олег Газманов. Чтобы почтить память мэтра, певец вспомнил несколько строк из арии спектакля «Юнона и Авось», который поставил Захаров в 80-е годы на сцене Ленкома.

И качнутся бессмысленной высью

Пара фраз залетевших отсюда.

Я тебя никогда не увижу,

Я тебя никогда не забуду…

Спасибо, Марк Анатольевич

В фойе Ленкома артисты уже установили тумбу с изображением художественного руководителя, к которой поклонники и актеры несут цветы. Захаров руководил этим театром без малого почти четыре десятка лет.

Создатель картины «Убить дракона» скончался на 86-м году жизни. Это произошло в стенах больницы, где режиссер лечился последние несколько дней. По предварительной информации, причиной гибели народного артиста России стало воспаление легких.