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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил, почему покинул «Уральские пельмени»

Маркони нравится писать шутки, но не на любую тему.

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил, почему покинул «Уральские пельмени»
Стоп-кадр, YouТube-шоу Comment Out, Маркони, Гудков, Ивлеева

Юморист и телеведущий Владимир Маркони объяснил на YouTube-шоу «вДудь» причину своего ухода из телевизионного проекта «Уральские пельмени» на СТС. Оказалось, что его не устроило предложение бывших КВН-щиков.

У него, как у автора юмористических текстов руководители шоу заказали шутки про тещу. Владимиру это не понравилось, и он предпочел покинуть проект вместо того, чтобы писать на нелюбимые темы.

Кадр из передачи. Фото
Кадр из передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале», скриншот

Впрочем, без работы он не остался, а благополучно перешел на «Первый канал» в качестве ведущего рубрик программы «Вечерний Ургант». Юморист признался, что даже рад такому исходу. Хотя работа в «Уральских пельменях» ему тоже нравилась.

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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил, почему покинул «Уральские пельмени»
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