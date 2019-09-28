Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил, почему покинул «Уральские пельмени»

Маркони нравится писать шутки, но не на любую тему.

Юморист и телеведущий Владимир Маркони объяснил на YouTube-шоу «вДудь» причину своего ухода из телевизионного проекта «Уральские пельмени» на СТС. Оказалось, что его не устроило предложение бывших КВН-щиков.

У него, как у автора юмористических текстов руководители шоу заказали шутки про тещу. Владимиру это не понравилось, и он предпочел покинуть проект вместо того, чтобы писать на нелюбимые темы.

Впрочем, без работы он не остался, а благополучно перешел на «Первый канал» в качестве ведущего рубрик программы «Вечерний Ургант». Юморист признался, что даже рад такому исходу. Хотя работа в «Уральских пельменях» ему тоже нравилась.