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Жительница Франции хотела назвать сына Джихадом

Суд запретил молодой матери использовать это имя.

Жительница Франции хотела назвать сына Джихадом
Фото: Pixabay.com

Жительница французского города Дижон решила назвать своего новорожденного малыша — Джихад. Администрация города обратилась в суд и попросила запретить женщине использовать радикальное имя.

Городской суд готовил вердикт в течение нескольких месяцев и постановил, что молодой матери запрещено использовать данное имя. По словам представителя суда, которого цитирует France Info, несмотря на то, что с арабского языка это имя переводится, как «священная борьба» и не несет в себе негативных призывов, в современном мире оно имеет прочные ассоциации с террористическими движениями.

Таким образом, по решению суда, имя было признано «противоречащим интересам ребенка». Мать малыша, тем не менее не согласилась с судом, и после вынесения вердикта приняла решение переставить в имени гласные буквы. Таким образом мальчик получил имя Джахид.

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детские именасудФранция
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Жительница Франции хотела назвать сына Джихадом
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