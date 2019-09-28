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Путин выразил соболезнования дочери Марка Захарова

В телеграмме президент отметил, что величайший режиссер имел необыкновенный талант, большую внутреннюю свободу и чувство собственного достоинства.

Путин выразил соболезнования дочери Марка Захарова
Владимир Путин/Фото: Владимир Велегурин/КП

Владимир Путин выразил семье режиссера Марка Захарова соболезнования по поводу кончины режиссера. Президент страны направил дочери художественного руководителя Александре Захаровой телеграмму. В ней политик высказал слова поддержки и искреннего участия, а также отметил, что при жизни Марк Анатольевич был «человеком необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства». Путин подчеркнул, что считал деятеля культуры личностью колоссального масштаба и очень опечален его смертью.

«Все творчество Марка Анатольевича Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства. Мы навсегда сохраним светлую память об этом выдающемся Мастере и Творце», — говорится в телеграмме.

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Борис Кудрявов/КП

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков резюмировал, что президент России Владимир Путин расстроен вестью о смерти худрука «Ленкома». Сейчас шокированные известием коллеги и поклонники несут к зданию театра цветы.

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Путин выразил соболезнования дочери Марка Захарова
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