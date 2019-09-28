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«Прощай, Волшебник!»: Иван Охлобыстин попрощался с Марком Захаровым

Великий российский режиссер умер в 85 лет после болезни.

«Прощай, Волшебник!»: Иван Охлобыстин попрощался с Марком Захаровым
Иван Охлобыстин. Фото Global look press

Актер Иван Охлобыстин попрощался в своем блоге с режиссером Марком Захаровым. Культовый театральный деятель ушел из жизни на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября.

«Прощай, Волшебник! Вечная тебе память!» — написал актер.

Для многих он действительно был настоящим Волшебником с большой буквы. Как для зрителей, начинавших верить в сказку и чудеса после просмотра его театральных и киноработ, так и для актеров.

Ранее мы писали об Алене Хмельницкой, которая рассказала, что пришла в профессию благодаря Марку Захарову. В 11 лет она была очарована его спектаклем «Юнона и Авось» в Ленкоме, после чего решила больше никогда не уходить из театра.

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«Прощай, Волшебник!»: Иван Охлобыстин попрощался с Марком Захаровым
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