«Прощай, Волшебник!»: Иван Охлобыстин попрощался с Марком Захаровым

Актер Иван Охлобыстин попрощался в своем блоге с режиссером Марком Захаровым. Культовый театральный деятель ушел из жизни на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября.

«Прощай, Волшебник! Вечная тебе память!» — написал актер.

Для многих он действительно был настоящим Волшебником с большой буквы. Как для зрителей, начинавших верить в сказку и чудеса после просмотра его театральных и киноработ, так и для актеров.

Ранее мы писали об Алене Хмельницкой, которая рассказала, что пришла в профессию благодаря Марку Захарову. В 11 лет она была очарована его спектаклем «Юнона и Авось» в Ленкоме, после чего решила больше никогда не уходить из театра.