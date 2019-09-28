Рианна удивила новой прической

Осень и весна — традиционное время для перемен внешности. И тренды в этом направлении задают, конечно, звезды.

Селена Гомес нарастила длинные локоны, Мила Кунис сменила родной каштановый на нежный блонд. Не осталась в стороне и Рианна. Новая черная пантера, как ее называют в западных СМИ, решила подстричь челку.

Стоит отметить, что певица долгое время оставалась с блинными волосами у лица, хотя и часто меняла прически и цвет волос. На вечеринке Fenty в Париже Рианна появилась с прямыми черными волосами и модной «французской» челкой с филированными концами.

Издание Elle отмечает, что в последнее время среди знаменитостей наметился новый тренд — накладные челки из натуральных волос. С такими уже появлялись Кайли Дженнер и Белла Хадид. Неизвестно, прибегла ли Рианна к такой же хитрости или действительно обновила стрижку.