Собянин заявил, что уход Захарова стал «невосполнимой потерей»

Накануне в Москве скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров. Он ушел на 86-м году жизни. Звезды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования близким мэтра. Они отметили, что режиссер сделал много не только для театра и кино, но и для всей культуры.

Такого же мнения придерживается и мэр Москвы Сергей Собянин. Обращение появилось в его блоге в «ВКонтакте».

«Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино», — полагает Сергей Семенович.

Он добавил, что на протяжении долгих лет его спектакли помогали людям прикоснуться к настоящему искусству. Собянин также поддержал дочь режиссера Александру Захарову и всех близких создателя картины «12 стульев».

«Мои искренние слова сочувствия и поддержки Александре Марковне Захаровой и всем родным и близким этого замечательного человека», — написал в социальной сети мэр столицы.

Напомним, Марк Захаров с начала 70-х годов был руководителем московского Ленкома. Из-за смерти режиссера труппа театра прервала гастроли. Ранее также появилась информация, что Ленком назовут в честь Захарова.