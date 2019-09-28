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Собянин заявил, что уход Захарова стал «невосполнимой потерей»

Мэр столицы также высказал слова поддержки дочери режиссера Александре Захаровой.

Собянин заявил, что уход Захарова стал «невосполнимой потерей»
Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: globallookpress.com

Накануне в Москве скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров. Он ушел на 86-м году жизни. Звезды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования близким мэтра. Они отметили, что режиссер сделал много не только для театра и кино, но и для всей культуры.

Такого же мнения придерживается и мэр Москвы Сергей Собянин. Обращение появилось в его блоге в «ВКонтакте».

«Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино», — полагает Сергей Семенович.

Он добавил, что на протяжении долгих лет его спектакли помогали людям прикоснуться к настоящему искусству. Собянин также поддержал дочь режиссера Александру Захарову и всех близких создателя картины «12 стульев».

Марк Захаров. Фото
Марк Захаров ушел на 86-м году жизни Фото: globallookpress.com

«Мои искренние слова сочувствия и поддержки Александре Марковне Захаровой и всем родным и близким этого замечательного человека», — написал в социальной сети мэр столицы.

Напомним, Марк Захаров с начала 70-х годов был руководителем московского Ленкома. Из-за смерти режиссера труппа театра прервала гастроли. Ранее также появилась информация, что Ленком назовут в честь Захарова.

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Собянин заявил, что уход Захарова стал «невосполнимой потерей»
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