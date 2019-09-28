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Орбакайте назвала смерть Марка Захарова «невероятным горем»

Певица выразила искренние соболезнования семье народного артиста СССР.

Орбакайте назвала смерть Марка Захарова «невероятным горем»
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте присоединилась к звездным коллегам, выразившим соболезнования близким и родственникам покойного художественного руководителя московского театра «Ленком». На личной страничке в Instagram вслед за музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, актером Кириллом Сафоновым, Алены Хмельницкой, Николаем Басковым и многих других — дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса опубликовала пост в память о Марке Захарове.

Артистка заверила, что весь коллектив Московского театра «Современник» глубоко скорбит в связи со смертью выдающегося режиссера и блистательного руководителя «Ленкома» Марка Анатольевича Захарова. Кроме того, Орбакайте лично обратилась к коллегам и артистам, выступающим на сцене «Ленкома», поддержав их в сложившейся ситуации. Исполнительница назвала «невероятным горем» смерть прославленного режиссера.

«Наши искренние соболезнования Александре Марковне (Дочь Марка Захарова, — Прим. ред.). Светлая память», — добавила певица.

Ранее сообщалось, что Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище Москвы. По поступившей информации, народный артист СССР скончался после продолжительной болезни.

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Орбакайте назвала смерть Марка Захарова «невероятным горем»
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