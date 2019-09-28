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Хмельницкая стала актрисой благодаря Марку Захарову

Алена призналась, что ей будет очень не хватать режиссера.

Хмельницкая стала актрисой благодаря Марку Захарову
Алена Хмельницкая. Фото Global look press

Алена Хмельницкая рассказала, что пришла в актерскую профессию благодаря Марку Захарову. Когда ей было всего 11 лет, она пришла вместе с мамой в Ленком и больше не смогла расстаться с театром.

Родительница Алены Валентина Савина была артисткой балета и учила хореографии актеров «Юноны и Авось», поэтому своей дочери смогла показать чарующее театральное закулисье.

«Я поняла в какую профессию пойду, кем я хочу стать», — сказала Хмельницкая после этого визита. После артистка пересматривала «Юнону и Авось» Марка Захарова огромное количество раз. Режиссер, каждый раз заходя в зал спрашивал: «Бантики на месте»? Он имел ввиду Алену Хмельницкую.

«Марк Анатольевич Захаров… Эпоха! Планета! Грандиозный, невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссер! Нам так будет Вас не хватать …», — написала в своем блоге актриса.

Культовый российский режиссер ушел из жизни на 86-м году жизни 28 сентября.

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Хмельницкая стала актрисой благодаря Марку Захарову
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