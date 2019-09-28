Хмельницкая стала актрисой благодаря Марку Захарову

Алена призналась, что ей будет очень не хватать режиссера.

Алена Хмельницкая рассказала, что пришла в актерскую профессию благодаря Марку Захарову. Когда ей было всего 11 лет, она пришла вместе с мамой в Ленком и больше не смогла расстаться с театром.

Родительница Алены Валентина Савина была артисткой балета и учила хореографии актеров «Юноны и Авось», поэтому своей дочери смогла показать чарующее театральное закулисье.

«Я поняла в какую профессию пойду, кем я хочу стать», — сказала Хмельницкая после этого визита. После артистка пересматривала «Юнону и Авось» Марка Захарова огромное количество раз. Режиссер, каждый раз заходя в зал спрашивал: «Бантики на месте»? Он имел ввиду Алену Хмельницкую.

«Марк Анатольевич Захаров… Эпоха! Планета! Грандиозный, невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссер! Нам так будет Вас не хватать …», — написала в своем блоге актриса.

Культовый российский режиссер ушел из жизни на 86-м году жизни 28 сентября.