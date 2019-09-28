Валентина Матвиенко: Уход Марка Захарова — это моя личная потеря»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования родным и близким известного режиссера Марка Захарова.

«Уход из жизни Марка Анатольевича — это и моя личная потеря. Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств», — говорится в ее телеграмме.

Свои соболезнования уже выразил и президент России Владимир Путин. Глава государства в ближайшее время направит родственникам режиссера соответствующую телеграмму.

Марка Захарова не стало в субботу, 28 сентября. Режиссера, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. О дате и месте прощания портал Teleprogramma.pro сообщит дополнительно.

Наша редакция приносит искренние соболезнования родным и близким великого режиссера.