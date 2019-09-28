НОВОСТИ

Валентина Матвиенко: Уход Марка Захарова — это моя личная потеря»

Глава Совета Федерации скорбит в связи со смертью режиссера

Валентина Матвиенко: Уход Марка Захарова — это моя личная потеря»
Валентина Матвиенко. Фото: КП/Килькин Артем

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования родным и близким известного режиссера Марка Захарова.

«Уход из жизни Марка Анатольевича — это и моя личная потеря. Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств», — говорится в ее телеграмме.

Свои соболезнования уже выразил и президент России Владимир Путин. Глава государства в ближайшее время направит родственникам режиссера соответствующую телеграмму.

Марка Захарова не стало в субботу, 28 сентября. Режиссера, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. О дате и месте прощания портал Teleprogramma.pro сообщит дополнительно.

Наша редакция приносит искренние соболезнования родным и близким великого режиссера.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марк Захаровумер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валентина Матвиенко: Уход Марка Захарова — это моя личная потеря»
Интересно?
Поделись с друзьями: