«Был для меня эталоном»: Дружинина отреагировала на известие о смерти Марка Захарова

83-летняя Светлана Захарова, сыгравшая одну из ролей в фильме «Девчата», в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro выразила искреннее соболезнования семье и близким покойного Марка Захарова. Известие о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком» появилось в СМИ в субботу, 28 сентября. Народный артист СССР скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. По поступившей информации, Марка Анатольевича могут похоронить на Троекуровском кладбище Москву. При этом родственники покойного режиссера пока никак не прокомментировали эти сведения.

По словам Светланы Дружининой, она была лично знакома с Марком Захаровым. В настоящее время знаменитость находится в Севастополе на съемках новой ленты. Известие о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком» стало для актрисы неожиданным. Светлана Сергеевна не скрывает: она относилась к Марку Анатольевичу, как к эталону, если говорить о его творчестве и профессионализме.

«Да, мы были с ним лично знакомы! Более того, он был для меня эталоном и примером», — добавила Дружинина.

Ранее соболезнования родственникам покойного народного артиста СССР выразили: Елена Воробей, Юлия Проскурякова, Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте, Кирилл Сафонов, Карен Шахназаров, Михаил Боярский и многие другие.