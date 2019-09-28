«Мастер обыкновенного чуда»: Сафонов высказался о смерти Захарова

Российских артистов театра и кино потрясла новость о смерти режиссера Марка Захарова. Слова соболезнования сказали Филипп Киркоров, Максим Галкин, Александр Калягин и другие представители шоу-бизнеса. К ним присоединился актер Кирилл Сафонов.

Супруг экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой в своем обращении поблагодарил режиссера за все спектакли и фильмы, которые ему удалось создать.

«Марк Захаров. Мастер обыкновенного чуда. Спасибо, что были, что принесли в эту жизнь столько красоты и человечности! Люблю!», — написал в блоге звезда сериала «Татьянин день».

Художественный руководитель театра Ленком скончался на 86-м году жизни. Друг Марка Захарова артист Геннадий Хазанов до сих пор не может поверить, что создателя картины «Убить дракона» больше нет. Сатирик до последнего надеялся, что режиссер справится с недугом и проживет долгую жизнь.

Напомним, Марк Захаров находился в стенах медицинского учреждения с 18 сентября. По предварительной информации, причиной его смерти стало воспаление легких.