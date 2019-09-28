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Елена Воробей объяснила, почему работы Захарова любили зрители

Актриса считает смерть режиссера большой потерей.

Елена Воробей объяснила, почему работы Захарова любили зрители
Елена Воробей. фото: globallookpress.com

Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. Здоровье актера сильно ослабло за последние годы. Только в конце лета его госпитализировали с воспалением легких. Он находился в тяжелом состоянии, но в середине сентября все-же был выписан, но ненадолго. Спустя несколько дней артиста вновь оказался на больничной койке. У Марка Анатольевича вновь проявилась пневмония. Врачи пытались спасти жизнь мужчине, но, к сожалению, им этого не удалось сделать.

У Марка Анатольевича осталась взрослая дочь Александра. Он работает в театре Ленком, которым руководил режиссера. Коллеги и близкие выражают свои соболезнования родным артиста. Многие не могут поверить в случившееся. Елена Воробей поделилась снимком мастера и рассказала о том, почему, по ее мнению, работы Захарова пользовались особой любовью зрителей.

«Его фильмы и спектакли моментально становились классикой, образцом вкуса, примером безупречной ансамблевой работы — от сценария и режиссуры до филигранной актерской игр … Именно поэтому все работы Мастера всегда и НАВСЕГДА были обеспечены повышенным зрительским вниманием и любовью», — пояснила актриса.

Сама она вспомнила, как впервые еще будучи студенткой оказалась в Ленкоме. «Для меня стало настоящим событием и удачей», — отметила Воробей. Смерть марка Анатольевича она назвала большой и невосполнимой потерей. актриса также выразила свои соболезнования и добавила: «И несмолкаемые аплодисменты Великому Художнику, Режиссеру, Мастеру». Напомним, что пока даты и время прощания с Захаровым неизвестны. По некоторым данным, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Елена Воробей объяснила, почему работы Захарова любили зрители
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