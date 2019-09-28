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Басков и Кудрявцева выразили соболезнования родным Марка Захарова

Режиссер Ленкома скончался в субботу, 28 сентября.

Басков и Кудрявцева выразили соболезнования родным Марка Захарова
Николай Басков. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Артисты продолжают выражать искренние соболезнования родным и близким уже бывшего руководителя легендарного театра Ленком Марка Захарова.

Певец Николай Басков написал в своем Инстаграм, что от нас сегодня ушла эпоха.

«Сегодня не стало Великого Мастера Марка Захарова. Для всех нас это большая потеря в мире искусства! Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — отметил он.

Под постом Баскова подписалась и телеведущая Лера Кудрявцева.

«Светлая память», — пишет она.

Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, в одной из московских больниц. Что стало причиной смерти известного режиссера – пока неизвестно. Сообщалось, что в августе Марк Анатольевич болел воспалением легких. Тогда врачам удалось вывести его из тяжелого состояния.

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Басков и Кудрявцева выразили соболезнования родным Марка Захарова
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