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Калягин назвал Захарова великим человеком и мастером

Худрук театра «Ленком» Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября.

Калягин назвал Захарова великим человеком и мастером
Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ
Скончавшийся в субботу, 28 сентября, режиссер Марк Захаров был  великим человеком и великим мастером. Так считает знаменитый актер, глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

«Марк Захаров был великим во всем. И в отношении к искусству, и к своему театру, и к актерам, с которыми работал. Это был поистине великий мастер», — цитирует Калягина РИА Новости.

Кроме того, как считает актер, Захаров в театре «Ленком», которым он руководил долгие годы, смог собрать удивительную труппу и воплощал авторский стиль театра со своим языком. Кстати, Захаров ранее работал вместе с Калягиным, занимая должность секретаря Союза театральных деятелей России.

Отметим, что народный артист СССР Марк Захаров скончался на 86-м году жизни после болезни. У режиссера было повторное воспаление легких. Многие деятели культуры уже выразили свои соболезнования в связи со смертью Марка Анатольевича.

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Калягин назвал Захарова великим человеком и мастером
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