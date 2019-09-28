Калягин назвал Захарова великим человеком и мастером

«Марк Захаров был великим во всем. И в отношении к искусству, и к своему театру, и к актерам, с которыми работал. Это был поистине великий мастер», — цитирует Калягина РИА Новости.

Кроме того, как считает актер, Захаров в театре «Ленком», которым он руководил долгие годы, смог собрать удивительную труппу и воплощал авторский стиль театра со своим языком. Кстати, Захаров ранее работал вместе с Калягиным, занимая должность секретаря Союза театральных деятелей России.

Отметим, что народный артист СССР Марк Захаров скончался на 86-м году жизни после болезни. У режиссера было повторное воспаление легких. Многие деятели культуры уже выразили свои соболезнования в связи со смертью Марка Анатольевича.