НОВОСТИ

«Легенда»: Харламов отреагировал на смерть Захарова

Режиссер скончался в Москве после продолжительной болезни.

«Легенда»: Харламов отреагировал на смерть Захарова
Гарик Харламов Фото: globallookpress.com

Российский мир театра и кино потрясла новость о смерти гениального режиссера Марка Захарова. Автор картин «Убить дракона» и «Обыкновенное чудо» ушел на 86-м году жизни. Его забрала продолжительная болезнь.

На это известие отреагировал комик Гарик Харламов. Супруг актрисы Кристины Асмус назвал режиссера легендой.

«Умер Марк Захаров. Ушла легенда», — кратко высказался юморист в социальной сети.

Теплые слова в адрес покойного художественного руководителя Ленкома сказали также Максим Галин, Филипп Киркоров, Геннадий Хазанов и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, ранее появилась информация, что память Марка Захарова собираются увековечить в столице. Глава комиссии Московской городской думы по культуре Евгений Герасимов высказался, что режиссер многое сделал не только для театра, но и для всего культурного наследия нашей страны в целом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовЛенкомМарк Захаровпамяти Марка Захароваумер Марк Захаровхудрук Ленкома
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Легенда»: Харламов отреагировал на смерть Захарова
Интересно?
Поделись с друзьями: