«Легенда»: Харламов отреагировал на смерть Захарова

Режиссер скончался в Москве после продолжительной болезни.

Российский мир театра и кино потрясла новость о смерти гениального режиссера Марка Захарова. Автор картин «Убить дракона» и «Обыкновенное чудо» ушел на 86-м году жизни. Его забрала продолжительная болезнь.

На это известие отреагировал комик Гарик Харламов. Супруг актрисы Кристины Асмус назвал режиссера легендой.

«Умер Марк Захаров. Ушла легенда», — кратко высказался юморист в социальной сети.

Теплые слова в адрес покойного художественного руководителя Ленкома сказали также Максим Галин, Филипп Киркоров, Геннадий Хазанов и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, ранее появилась информация, что память Марка Захарова собираются увековечить в столице. Глава комиссии Московской городской думы по культуре Евгений Герасимов высказался, что режиссер многое сделал не только для театра, но и для всего культурного наследия нашей страны в целом.