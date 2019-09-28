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Режиссера Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

В окружении народного артиста пояснили, что озвучен окончательный выбор места.

Режиссера Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Марк Захаров/Фото: Борис Кeдрявов/КП

Скончавшегося в 10 часов 28 сентября режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом журналистам сообщили в окружении художественного руководителя. Близкие Марка Анатольевича отметили, что родственники приняли решение о месте захоронения и оно является окончательным.

«Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято», — сообщил источник «Интерфаксу».

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Кристина Безбородова/КП

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище. Эту мысль озвучивали в мэрии Москвы. Дату и время проведения траурного мероприятия озвучат позже. Отметим, что на Новодевичьем кладбище также покоятся режиссеры Константин Станиславский, Евгений Вахтангов и Эльдар Рязанов, актеры Иннокентий Смоктуновский, Вячеслав Тихонов, Людмила Гурченко, Аркадий Райкин, Юрий Никулин.

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Режиссера Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
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