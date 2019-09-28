«Как грустно и печально»: Пригожин выразил соболезнования близким Марка Захарова

Ранее стало известно о том, что в Москве в возрасте 85 лет скончался художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров. Соболезнования семье и близким покойного народного артиста СССР выразили кинорежиссер Карен Шахназаров, Александр Калягин, Нонна Гришаева, телеведущий Максим Галкин, супруг экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой Кирилл Сафонов, Михаил Боярский, супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова и многие другие.

На личной страничке в Instagram пост в память о покойном Марке Захарове опубликовал и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который присоединился к соболезнованиям коллег и знаменитостей. Супруг певицы Валерии скорбит по ушедшему из жизни сценаристу и педагогу. Пригожин считал Марка Анатольевича «великим и мудрым».

«Как грустно и печально, что жизнь конечна. Глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто работал с ним или соприкасался с его творчеством. Светлая память всегда будет жить в наших сердцах о нем», — добавил музыкальный продюсер.

Ранее стало известно, что Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище Москвы. Уточняется, что режиссер театра и кино скончался после продолжительной болезни. Еще в августе народный артист СССР лежал в больнице. Тогда его госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Однако после курса лечения состояние Марка Анатольевича улучшилось и его выписали.