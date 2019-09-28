Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище

Уже бывшего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова могут похоронить на одном из старейших кладбищ Москвы – Троекуровском. Об этом сообщили РИА Новости источники в столичной мэрии.

От родственников информации по этому поводу пока нет. Журналисты Teleprogramma.pro обязательно сообщат, где будет похоронен режиссёр, как только это станет известно, чтобы поклонники таланта великого артиста смогли с ним проститься.

Также еще не названа дата похорон. Следите за нашими новостями.

Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Точный диагноз пока неизвестен, но в августе у режиссера диагностировали воспаление легких. Десять дней назад Захарова снова госпитализировали в одну из больниц Москвы. К сожалению, домой он так и не вернулся…

Коллектив портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким режиссера.