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В Москве увековечат память Марка Захарова

В Мосгордуме отметили, что вопрос заключается лишь в форме закрепления памяти.

В Москве увековечат память Марка Захарова
Марк Захаров/Фото: Евгения Гусева/КП

Глава комиссии Московской городской думы по культуре Евгений Герасимов призвал общественность увековечить память художественного руководителя Ленкома Марка Захарова. Чиновник подчеркнул, что режиссер имел невероятный вес не только для отечественного театра, но и для всего культурного наследия страны, поэтому вопрос о том, чтобы увековечить его имя, не стоит – ответ по умолчанию будет утвердительным.

Для РИА Новости Герасимов подчеркнул, что сейчас главной задачей для всех является решение – как именно эта идея будет реализована. Общественности, коллегам, родственникам и друзьям Марка Анатольевича предстоит определить место, время и форму задуманного. В конце глава комиссии подчеркнул, что вместе с Марком Захаровым ушел и «великий репертуарный русский театр».

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Борис Кудрявов/КП

Ранее стало известно, что на 86-м году из жизни ушел легендарный режиссер Марк Захаров. Выразить соболезнования родственникам худрука спешат его многочисленные коллеги и просто артисты эстрады. Так, Геннадий Хазанов признался, что до сих пор не верит в случившееся, ведь он был уверен – Марк Анатольевич поправится, несмотря на возраст.

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