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Хазанов охарактеризовал жизнь Марка Захарова как подарок людям

Артист был уверен, что несмотря на возраст и заболевание, режиссер проживет долгую жизнь.

Хазанов охарактеризовал жизнь Марка Захарова как подарок людям
Марк Захаров/Фото: Евгения Гусева/КП

Актер театра и кино Геннадий Хазанов назвал жизнь скончавшегося 26 сентября режиссера Марка Захарова подарком людям. Артист признался, что до сих пор не может поверить в смерть маэстро, несмотря на то, что у худрука Ленкома были проблемы со здоровьем. Хазанов был уверен, что Захаров поправится, вопреки возрасту и обстоятельствам.

Народный артист отметил, что снявший «Формулу любви» режиссер своей жизнью преподнес людям невероятный подарок. Журналистам «Подъема» Хазанов пояснил, что считает жизнь Захарова феноменально яркой. Именно благодаря Марку Анатольевичу в российском кинематографе появилось много громких имен.

«Если считать, что рождение человека на земле – это подарок этому человеку от Бога, то прожитая жизнь – то подарок человека Богу. Захаров сделал прекрасный подарок. Светлая память», — резюмировал артист.

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Евгения Гусева/КП

Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил, что в московской клинике на 86 году из жизни ушел легендарный Марк Захаров. Предварительной причиной смерти называют воспаление легких – величайший культурный деятель находился в стенах больницы с 18 сентября. Жизнь Марка Захарова оборвалась в 10.30.

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Хазанов охарактеризовал жизнь Марка Захарова как подарок людям
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