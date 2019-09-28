«Очередная беда пришла»: Боярский высказался о смерти Захарова

Марк Захаров в последнее время часто болел. В конце лета его в очередной раз госпитализировали из-за плохого самочувствия. Тогда у народного артиста СССР диагностировали воспаление легких. Несколько недель за ним наблюдали врачи и в итоге осенью его выписали из больнице. Актер собирался вернуться к работе в театр Ленком, которым он руководит не первый год, но десять дней назад ему снова пришлось лечь в медицинское учреждение, а 28 сентября, утром, его не стало.

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Причиной смерти Захарова назвали продолжительную болезнь. Здоровье артиста подорвала пневмония, которую он так и не смог побороть. Случившееся повергло в шок его родных и близких. Как известно, у руководителя Ленкова осталась взрослая дочь Александра. Свои соболезнования выражают друзья и коллеги режиссера. Уже почтил его память Филипп Киркоров, а вот Михаил Боярский дал понять, что не может поверить в случившееся.

«Я пока еще не очухался. Очередная беда пришла к нам. Ужасно для всех для нас. Это целый пласт жизни ушел от нас», — сказал он, цитирует артиста канал РБК.

Напомним, что Марк Анатальевич всю жизнь прожил со своей возлюбленной Ниной Лапшиновой. Однако она ушла в иной мир раньше актера. Женщина скончалась в 2014 году. Возможно, что утрата близкого человека тоже оказала свое влияние на здоровье актера. Известно, что у худрука Ленкома были серьезные проблемы с почками. Медики пытались сделать все возможное, но, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь.