В Сети появилось видео со съемок фильма Богомолова

Константин Богомолов не долго предавался отдыху с новой женой Ксенией Собчак. Режиссер вновь приступил к работе и начал съемки сериала «Хороший человек».

Ранее стало известно, что ТВ-проект будет посвящен реальной истории ангарского маньяка, развернувшаяся в Иркутске еще в 90-е. Как сообщает «Вокруг ТВ», по сценарию, в маленький провинциальный город прибывает женщина следователь для того, чтобы выяснить, действительно ли орудует в регионе серийный убийца.

Сам режиссер не раз намекал, что в сериале будут присутствовать сцены насилия, однако особенно подробностей не раскрывал. Но на днях в Instagram кинодеятеля появилось видео со съемочного процесса.

В ролике голос Богомолова за кадром ведет отсчет до начала съемки, а затем актер с ружьем подкрадывается к жертвам и стреляет. Дело происходит в лесу, в Лыткарино, как подписал видео сам Константин.

Напомним, в 2012 году выяснилось, что так называемым ангарским маньяком, наводившим ужас на жителей Иркутской области почти 20 лет, оказался сотрудник полиции, лейтенант МВД Михаил Попков. Сам преступник после задержания в 2012 году признал свои преступления и назвал себя «чистильщиком». По его словам, он начал убивать женщин после измены супруги, потому что хотел защитить человечество от женских пороков.