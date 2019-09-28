НОВОСТИ

В Сети появилось видео со съемок фильма Богомолова

Ролик выложил сам режиссер.

В Сети появилось видео со съемок фильма Богомолова
Фото: Globallookpress.com

Константин Богомолов не долго предавался отдыху с новой женой Ксенией Собчак. Режиссер вновь приступил к работе и начал съемки сериала «Хороший человек».

Ранее стало известно, что ТВ-проект будет посвящен реальной истории ангарского маньяка, развернувшаяся в Иркутске еще в 90-е. Как сообщает «Вокруг ТВ», по сценарию, в маленький провинциальный город прибывает женщина следователь для того, чтобы выяснить, действительно ли орудует в регионе серийный убийца.

Сам режиссер не раз намекал, что в сериале будут присутствовать сцены насилия, однако особенно подробностей не раскрывал. Но на днях в Instagram кинодеятеля появилось видео со съемочного процесса.

В ролике голос Богомолова за кадром ведет отсчет до начала съемки, а затем актер с ружьем подкрадывается к жертвам и стреляет. Дело происходит в лесу, в Лыткарино, как подписал видео сам Константин.

Напомним, в 2012 году выяснилось, что так называемым ангарским маньяком, наводившим ужас на жителей Иркутской области почти 20 лет, оказался сотрудник полиции, лейтенант МВД Михаил Попков. Сам преступник после задержания в 2012 году признал свои преступления и назвал себя «чистильщиком». По его словам, он начал убивать женщин после измены супруги, потому что хотел защитить человечество от женских пороков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ангарский маньякКонстантин Богомоловсъемки в сериалеХороший человек
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появилось видео со съемок фильма Богомолова
Интересно?
Поделись с друзьями: