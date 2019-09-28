Режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача бригады скорой помощи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его информации, накануне театральному деятелю вызвали врачей его супруга и дочь.

Когда медики прибыли на место, врач попытался измерить давление 85-летнему режиссеру. Как только медик достал аппарат, Леонид Ефимович ранил его в ногу. На место выехали полицейские, которым предстоит разобраться в случившемся. По какой причине режиссер совершил такой поступок, пока неизвестно. О состоянии пострадавшего врача также нет информации.

Леонид Хейфец – выдающийся режиссер и педагог. Театру он отдал значительную часть своей жизни. На его счету больше трех десятков различных постановок, среди которых «Король Лир» и «Вишневый сад».

Более того, из-под крыла Леонида Ефимовича вышло множество знаменитых актеров, например, Саша Петров и Павел Деревянко.

Напомним, в начале осени в столице неизвестные напали на студию режиссера Никиты Михалкова.