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Режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи

Причина такого поступка деятеля искусства пока неизвестна.

Режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи
Режиссер Леонид Хейфец Фото: globallookpress.com

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача бригады скорой помощи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его информации, накануне театральному деятелю вызвали врачей его супруга и дочь.

Когда медики прибыли на место, врач попытался измерить давление 85-летнему режиссеру. Как только медик достал аппарат, Леонид Ефимович ранил его в ногу. На место выехали полицейские, которым предстоит разобраться в случившемся. По какой причине режиссер совершил такой поступок, пока неизвестно. О состоянии пострадавшего врача также нет информации.

Режиссер Леонид Хейфец
Режиссер Леонид Хейфец Фото: globallookpress.com

Леонид Хейфец – выдающийся режиссер и педагог. Театру он отдал значительную часть своей жизни. На его счету больше трех десятков различных постановок, среди которых «Король Лир» и «Вишневый сад».

Более того, из-под крыла Леонида Ефимовича вышло множество знаменитых актеров, например, Саша Петров и Павел Деревянко.

Напомним, в начале осени в столице неизвестные напали на студию режиссера Никиты Михалкова.

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Тэги:

«Скорая помощь»Леонид Хейфецнападениережиссер
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Режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи
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