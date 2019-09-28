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Архивное видео: Лиза Галкина станцевала специально для мамы

Девочка растет настоящей модницей и красавицей.

Архивное видео: Лиза Галкина станцевала специально для мамы
Лиза Галкина станцевала для мамы/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появилась забавная запись. На кадрах можно увидеть, как дочь Примадонны танцует. Причем делает она это специально для своей звездной мамы, которая все снимает на камеру сотового телефона. Девочка прекрасно двигается. Если вдруг в будущем она захочет стать балериной, то можно не сомневаться, что ее ждет успех на сцене.

В конце видеозаписи Лиза Галкина подошла к своей маме и поклонилась, как будто была в этот момент перед большой аудиторией в зрительном зале. «А еще», — сказала на это Примадонна отечественной эстрады. После этого девочка поклонилась еще раз.

Напомним, что не так давно Лизе Галкиной исполнилось шесть лет. Уже через год ребенок вместе со своим братиком Гарри пойдет в первый класс. Пока, правда, не ясно, в какую школу отдадут детей звездные родители.

Не так давно в беседе с журналистами Алла Пугачёва обмолвилась, что сейчас их дети с Максимом Галкиным ходят в так называемый нулевой класс. Преподаватели приходят в замок телеведущего и занимаются с ребятами.

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Архивное видео: Лиза Галкина станцевала специально для мамы
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