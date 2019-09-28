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Нонна Гришаева поразила неожиданной сменой образа

Актриса показалась с непривычным цветом волос.

Нонна Гришаева поразила неожиданной сменой образа
Фото: Globallookpress.com

Актриса Нонна Гришаева много лет верна своему образу — роскошные длинные темные волосы, чаще всего распущенные и красиво струящиеся по плечам. Временами актриса отрезает челку, а иногда отращивает, но это максимум ее преображений.

Каково же было удивление поклонников звезды «Дня Радио», когда они увидели ее с кардинально другой прической. На фото, которое знаменитость опубликовала в своем Instagram, видно, что она стоит перед зеркалом с новой стрижкой и новым цветом волос.

На снимке у Нонны ярко рыжие волосы и короткая стрижка-пикси, с косым пробором и рваной косой челкой.

«Какой цвет лучше, рыжий или чёрный?», — обратилсь актриса с вопросом к подписчикам.

Поклонники звезды отметили, что Гришаевой очень к лицу такие перемены, но все же с родным каштановым цветом она более привычна своему зрителю.

Стоит подчеркнуть, что актриса не меняла прическу, а лишь примерила парик для своей новой роли Эллочки-людоедки в спектакле «12 стульев».

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Нонна Гришаева поразила неожиданной сменой образа
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