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Актер калужского театра умер на сцене во время детского спектакля

У 57-летнего Андрея Семенова внезапно оторвался тромб.

Актер калужского театра умер на сцене во время детского спектакля
Актер калужского театра умер на сцене во время детского спектакля/Фото: Артем Килькин/КП

Актер калужского ТЮЗа, 57-летний Андрей Семенов скончался на сцене прямо во время детского спектакля. В представительстве культурного заведения рассказали, что артист в последний раз появился в постановке «Очень простая история» в роли Ангела. Когда Семенов находился на антракте, у него внезапно оторвался тромб. Спасти мужчину ни коллеги, ни медики не смогли.

В пресс-службе ТЮЗа шокированы случившимся и отмечают, что для Семенова последний выход на сцену был подобен «вспышке молнии». Коллеги желают артисту всенепременно доиграть роль «за гранью нашего мира».

«Трудно говорить о цифрах и достижениях перед лицом Вечности … У Бога все живы, но на земле нам будет трудно без тебя, Андрей», — оставили слова соболезнования в театре.

Отметим, что свою первую роль Семенов сыграл еще в 1992 году – тогда он появился в составе труппы на «Женитьбе» Николая Гоголя. Всего же в биографии артиста значится более 30 ролей различного масштаба.

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Тэги:

актерАндрей СеменовКалугапричина смертисмертьтромбТЮЗ
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Актер калужского театра умер на сцене во время детского спектакля
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