Ольга Бузова провела день с друзьями на катере во Владивостоке

Певица Ольга Бузова в Instagram опубликовала запись, на кадрах которой она находится во Владивостоке на большом катере. Звезда провела день со своими друзьями. На видеозаписи можно увидеть, как певица, у которой, напомним, нет своих детей, нежно обнимает маленького мальчика.

«Заверните мне его, пожалуйста, с собой. Какой шикарный день с друзьями. Владивосток – любовь», — отметила Ольга Бузова.

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Напомним, что известная исполнительница сейчас совершает гастрольный тур по городам Сибири и Дальнему Востоку. Недавно звезда дала концерт в столице Приморья — Владивостоке. В соцсетях она рассказывала, что этот город – родина ее матери. Именно здесь познакомились ее родители. Телеведущая всегда с радостью приезжает в этот город.

Любопытно, что многие поклонники Ольги Бузовой интересовались, когда она выступит с концертами в Китае, который находится недалеко от Владивостока. Оказывается, выступления назначены на февраль следующего года. Звезда не стала скрывать этот факт от своих поклонников.