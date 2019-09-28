«Вся красота в ней»: муж Бородиной нежно высказался о жене

Муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, нередко подшучивает над знаменитой супругой в социальных сетях. Большинство его постов про Ксению носят юмористический, а порой и саркастический характер.

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Но на этот раз Омаров по настоящему удивил подписчиков. Вместе с Бородиной они отправились в путешествие без детей и наслаждаются обществом друг друга. В своем Instagram Курбан опубликовал совместный снимок с женой в ресторане в Вегасе, сделав Бородиной нежный комплимент.

«Делали крутую фотку, но я как всегда все испортил. Поторопился и откусил мясо, которое теперь некрасиво лежит на тарелке. В общем смотрите на Ксюшу, вся красота в ней», — написал он.

Напомним, ранее в гостевом доме в Калифорнии Ксения испугалась птичку-колибри, заставив мужа полночи выгонять ее из номера. Омаров пошутил, что пытался договориться с тропической гостьей, но выяснил, что она не понимает ни русского, ни английского языков.

Накануне Бородина призналась, что в отпуске предпочитает полностью расслабляться, а это значит, в том числе, отказ от строгих диет и занятий спортом.