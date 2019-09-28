НОВОСТИ

«Вся красота в ней»: муж Бородиной нежно высказался о жене

Супруг ведущей показал совместное фото на отдыхе.

«Вся красота в ней»: муж Бородиной нежно высказался о жене
Фото: instagram.com/borodylia

Муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, нередко подшучивает над знаменитой супругой в социальных сетях. Большинство его постов про Ксению носят юмористический, а порой и саркастический характер.

Но на этот раз Омаров по настоящему удивил подписчиков. Вместе с Бородиной они отправились в путешествие без детей и наслаждаются обществом друг друга. В своем Instagram Курбан опубликовал совместный снимок с женой в ресторане в Вегасе, сделав Бородиной нежный комплимент.

«Делали крутую фотку, но я как всегда все испортил. Поторопился и откусил мясо, которое теперь некрасиво лежит на тарелке. В общем смотрите на Ксюшу, вся красота в ней», — написал он.

Напомним, ранее в гостевом доме в Калифорнии Ксения испугалась птичку-колибри, заставив мужа полночи выгонять ее из номера. Омаров пошутил, что пытался договориться с тропической гостьей, но выяснил, что она не понимает ни русского, ни английского языков.

Накануне Бородина призналась, что в отпуске предпочитает полностью расслабляться, а это значит, в том числе, отказ от строгих диет и занятий спортом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения БородинаКсения Бородина последние новостиКурбан ОмаровЛас Вегас
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вся красота в ней»: муж Бородиной нежно высказался о жене
Интересно?
Поделись с друзьями: