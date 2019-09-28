«Романа нет у нас»: Григорьев-Аполлонов высказался об отношениях с моделью

Рыжему из «Иванушек» в последнее время приписывали связь с 21-летней Татьяной Поповой.

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов опроверг свой роман с 21-летней моделью Татьяной Поповой, которая младше его на 28 лет. Дело в том, что певца в последнее время стали часто видеть с девушкой. Рыжий из «Иванушек» и сам подогревал слухи. В соцсетях он выкладывал снимки с девушкой, а также видеозаписи. На кадрах можно было увидеть, как парочка мило беседует и вообще наслаждается жизнью.

Кстати, многие поклонницы Андрея Григорьева-Аполлонова высказывали свое мнение, что девушке невероятно повезло. Потому что на нее обратил внимание любимец многих дам.

Между тем сам Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что это все сплетни. С Татьяной Поповой они просто друзья. «Романа нет у нас», — кратко подметил рыжий из «Иванушек», слова которого приводит «СтарХит».

Отметим, что Андрей Григорьев-Аполлонов не так давно расстался со своей супругой Мариной Банковой. Пара была вместе на протяжении двадцати лет. От этого союза на свет появились двое детей. Сыновья сейчас проводят примерно поровну времени с музыкантом и его бывшей женой.