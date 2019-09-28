«Ну, гимнастка»: 7-летняя внучка Пугачевой показала стойку на руках

7-летняя дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова продемонстрировала свое умение. В Stories звездная мама Клавдии опубликовала свежий кадр, на котором запечатлена ее наследница. Внучка Аллы Борисовны показала стойку на руках, используя в качестве опоры стену. Таким образом, сестренка Никиты Преснякова не рискнула выполнить это упражнение без подстраховки.

«Ну, гимнастка… ну, гимнастка!!» — слышится за кадром голос Кристины Орбакайте.

48-летняя певица не скрывает, что гордится достижениями своих детей. И если старшие наследники знаменитости: 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — живут самостоятельно, то маленькая Клавдия все еще нуждается в опеке своей мамы.

К слову, ни для кого не секрет, что внучка Аллы Борисовны увлекается балетом. Кроме того, особое внимание Клава уделяет спортивным тренировкам. Помимо всего прочего, дочь Кристины Орбакайте находит время и на изучение иностранного языка. В отличие от 6-летних близнецов Гарри и Лизы, которые занимаются французским с гувернером, она стала изучать испанский.