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«Ну, гимнастка»: 7-летняя внучка Пугачевой показала стойку на руках

Клавдия Земцова не только увлекается балетом, девочка также активно занимается спортом.

«Ну, гимнастка»: 7-летняя внучка Пугачевой показала стойку на руках
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией (Фото: Globallookpress.com)

7-летняя дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова продемонстрировала свое умение. В Stories звездная мама Клавдии опубликовала свежий кадр, на котором запечатлена ее наследница. Внучка Аллы Борисовны показала стойку на руках, используя в качестве опоры стену. Таким образом, сестренка Никиты Преснякова не рискнула выполнить это упражнение без подстраховки.

«Ну, гимнастка… ну, гимнастка!!» — слышится за кадром голос Кристины Орбакайте.

Дочка Кристины Орбакайте показала стойку на руках (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

48-летняя певица не скрывает, что гордится достижениями своих детей. И если старшие наследники знаменитости: 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — живут самостоятельно, то маленькая Клавдия все еще нуждается в опеке своей мамы.

К слову, ни для кого не секрет, что внучка Аллы Борисовны увлекается балетом. Кроме того, особое внимание Клава уделяет спортивным тренировкам. Помимо всего прочего, дочь Кристины Орбакайте находит время и на изучение иностранного языка. В отличие от 6-летних близнецов Гарри и Лизы, которые занимаются французским с гувернером, она стала изучать испанский.

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Тэги:

Алла ПугачеваЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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«Ну, гимнастка»: 7-летняя внучка Пугачевой показала стойку на руках
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