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Жигунов всегда считал, что он сделал из Заворотнюк звезду

Актеры вместе снялись в сериале «Моя прекрасная няня».

Жигунов всегда считал, что он сделал из Заворотнюк звезду
Жигунов всегда считал, что Заворотнюк стала известной благодаря ему/globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов, который в ситкоме «Моя прекрасная няня» сыграл продюсера Максима Шаталина, ранее не раз утверждал, что это именно он «раскрутил Настю до состояния звезды». Актер всегда считал, что именно игра с ним на одной съемочной площадке сделала Анастасию Заворотнюк знаменитой.

Сергей Жигунов. Фото
Жигунов ранее уверял, что Заворотнюк стала звездой благодаря ему/globallookpress.com

Между тем факт остается фактом – после роли няни Вики из Мариуполя в сериале «Моя прекрасная няня» интересных работ у актрисы по-настоящему не было. Почему так произошло, надо спрашивать у ее продюсеров.

К примеру, фильм «Код Апокалипсиса» с ней в главной роли откровенно провалился. Неверной была идея заставить ее звездиться, делать из нее русскую Лару Крофт, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что, по слухам, Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение в одной из столичных клиник. У звезды якобы рак мозга. Правда, ее родственники этот диагноз пока не подтверждали. Кстати, с Сергеем Жигуновым у Заворотнюк был роман. Они жили вместе на протяжении нескольких лет. Правда, затем их союз распался.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиСергей ЖигуновСериал "Моя прекрасная няня"Фильм "Код апокалипсиса"
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Жигунов всегда считал, что он сделал из Заворотнюк звезду
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