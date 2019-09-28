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Любовь Толкалина показала уникальный подарок от дочери

Мария Михалкова сделала для матери оберег.

Любовь Толкалина показала уникальный подарок от дочери
Фото: Globallookpress.com

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова не пошла по стопам родителей и не оказалась в мире театра и кино. Тем не менее, девушка выросла очень творческим человеком, любила рисовать и нашла применение своему таланту — стала моделировать одежду.

Одним из первых изделий Марии стал подарок для знаменитой матери. Толкалина — верующий человек. Она часто поздравляет своих подписчиков с православными праздниками, ездит по святым местам. Актриса призналась, что чаще всего перед дорогой произносит молитву: «Ангел мой! Будь со мной! Ты впереди, Я за тобой!».

Мария захотела, чтобы у мамы такой ангел был всегда с собой и она нарисовала для нее картину, а потом перенесла ее на толстовку. Впоследствии из этой вещи выросла целая «Крылатая коллекция» Михалковой.

«Он был так чудесен, что перекочевал на свитшот и майку по моей просьбе… а потом неожиданно стал основой ,началом Крылатой коллекции, которую Маруся сначала делала лимитированной, но теперь пришла осень, а где уже и снег, и снова требуется утепление и обьятия ангела», — написала Толкалина в своем Instagram.

Сама юная дизайнер ранее признавалась, чтобы мама была под защитой, ведь она так много путешествует.

«Изначально, это был подарок только для неё. Мне хотелось, чтобы она всегда была под защитой. Движима этим желанием, я нарисовала маленького защитника — Ангела», — рассказала она.

Стоит отметить, что у Любови Толкалиной очень нежные и доверительные отношения с дочерью. Она никогда не запрещала ей искать себя и свое любимое дело и не была против, когда 18-летняя наследница съехалась с избранником и уехала с ним в другой город.

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Любовь Толкалина показала уникальный подарок от дочери
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