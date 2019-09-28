Кудрявцева учит годовалую дочь одеваться без помощи взрослых

Ведущая программы «Секрет на миллион» в Instagram поделилась свежими кадрами, на которых запечатлена ее маленькая наследница от Игоря Макарова.

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она любит наряжать дочку. Так, гардероб годовалой Марии во время шопинга пополняется дизайнерскими платьями, детскими костюмчиками, аксессуарами, джинсами и брючками. В Stories ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой опубликовала свежие кадры, которые были сделаны еще до прогулки. Дочь светской львицы и хоккеиста Игоря Макарова пыталась самостоятельно надеть розовую шапочку. Годовалой малютки практически удалось справиться с поставленной задачей без помощи родителей.

«Вот… давай-давай!! Нет, а ты чего хлопаешь?! Шапка-то не на голове!!» — звучит за кадром голос Кудрявцевой. «Одевай… Вот, пошли гулять», — вторит возлюбленной Игорь Макаров, наблюдавший со стороны за всем происходящем.

Вместе с мужем телеведущая учит дочь одеваться самостоятельно. Знаменитость делает все для того, чтобы Маша росла самостоятельным и не капризным ребенком. Кроме всего прочего, Кудрявцева старается покупать для малышки развивающие игрушки.

К слову, в кадре Маша позировала в детских тренировочных штанах, сшитый по росту и белой вязаной кофте с капюшоном. А для прогулки на свежем воздухе звездная мама малышки подобрала для нее розовую шапочку.