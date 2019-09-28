НОВОСТИ

Татьяна Брухунова объяснила, как носить свободные вещи

Помощница Петросяна призналась в любви к оверсайз.

Татьяна Брухунова объяснила, как носить свободные вещи
Фото: Globallookpress.com

Татьяна Брухунова уже давно считается иконой стиля. Несмотря на периодическую критику в социальных сетях, помощница Петросяна продолжает выкладывать модные образы, идущие в ногу с трендами, и объясняет, как сочетать те или иные модели.

На этот раз Брухунова призналась, что очень любит оверсайз. Это направление стиля переводится на русский как «сверхразмер» и означает очень свободные вещи, которые буквально висят мешком.

Сторонников, как и противников этого стиля достаточно. Некоторые считают, что под свободным кроем можно спрятать любые недостатки фигуры, а кто-то полагает, что такая одежда скрывает фигуру и делает своих обладательниц необъятными. Но Татьяна поделилась со своими подписчицами секретом правильного ношения такой одежды.

«К примеру, жакет. Стоит подчеркнуть талию ремнём (идеально, если он будет широким), закатать рукава, чтобы были видны самые тонкие части рук — запястье. Трудно представить более сексуальную девушку, чем утопающую стройняшку в безразмерном жакете, из-под которого выглядывают тоненькие руки», — рассказала Брухунова.

Она также подчеркнула, что пальто и жакеты, модные в этом сезоне, должны четко держать форму, а не быть мягкими и бесформенными.

Сама помощница Петросяна выбрала юбку-миди А-силуэта на пуговицах и темно-синюю блузку с V-образным вырезом. Комплект она дополнила белым пальто оверсайз, которое оставила распахнутым, черными лаковыми туфлями-лоферами на шнуровке и объемной сумкой-пакетом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мода и стильоверсайзпомощница ПетросянаТатьяна Брухунова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Татьяна Брухунова объяснила, как носить свободные вещи
Интересно?
Поделись с друзьями: