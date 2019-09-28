Татьяна Брухунова объяснила, как носить свободные вещи

Татьяна Брухунова уже давно считается иконой стиля. Несмотря на периодическую критику в социальных сетях, помощница Петросяна продолжает выкладывать модные образы, идущие в ногу с трендами, и объясняет, как сочетать те или иные модели.

На этот раз Брухунова призналась, что очень любит оверсайз. Это направление стиля переводится на русский как «сверхразмер» и означает очень свободные вещи, которые буквально висят мешком.

Сторонников, как и противников этого стиля достаточно. Некоторые считают, что под свободным кроем можно спрятать любые недостатки фигуры, а кто-то полагает, что такая одежда скрывает фигуру и делает своих обладательниц необъятными. Но Татьяна поделилась со своими подписчицами секретом правильного ношения такой одежды.

«К примеру, жакет. Стоит подчеркнуть талию ремнём (идеально, если он будет широким), закатать рукава, чтобы были видны самые тонкие части рук — запястье. Трудно представить более сексуальную девушку, чем утопающую стройняшку в безразмерном жакете, из-под которого выглядывают тоненькие руки», — рассказала Брухунова.

Она также подчеркнула, что пальто и жакеты, модные в этом сезоне, должны четко держать форму, а не быть мягкими и бесформенными.

Сама помощница Петросяна выбрала юбку-миди А-силуэта на пуговицах и темно-синюю блузку с V-образным вырезом. Комплект она дополнила белым пальто оверсайз, которое оставила распахнутым, черными лаковыми туфлями-лоферами на шнуровке и объемной сумкой-пакетом.