Боярская поиронизировала над «комплиментами» поклонников

Супруга Максима Матвеева не скрывает, что спокойно реагирует на неловкие замечания фанатов.

33-летняя Елизавета Боярская опубликовала в Instagram свежее портретное фото из недавней черно-белой фотосессии, поиронизировав над «комплиментами» поклонников. При этом сама актриса спокойно реагирует на неловкие комментарии и замечания фанатов, которые подходят к ней на улице.

На личной страничке микроблога возлюбленная Максима Матвеева привела примеры самых ярких высказываний, которые вполне могли бы звучать обидно. Однако Елизавета с юмором относится к подобным моментам.

«Обожаю, когда подходят и говорят: «Ой, а вы в жизни такая молоденькая» или «Ой, а вы в жизни такая худенькая» или «Ой, а вы в жизни такая хорошенькая». Что же, блин, тогда на экране?!» — не без улыбки поинтересовалась Боярская.

В ответ на замечание актрисы, старший брат Елизаветы — Сергей — припомнил одну из забавных ситуаций, произошедших с их отцом — народным артистом РСФСР Михаилом Боярским.

«Это ладно, отец рассказывал, как к нему в лифте обратилась молодая девушка с удивленным лицом: Вы ведь Михаил Боярский?! Я думала вы давно умерли, а вы еще живой», — процитировал семейную шутку наследник актера.

Напомним, что вместе с Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих детей: семилетнего Андрея и девятимесячного Григория. После родов знаменитость не стала засиживаться в декрете, вернувшись на театральную сцену.