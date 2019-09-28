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«Осенние краски, класс!»: Галкин осмотрел владения около замка

В саду у телеведущего до сих пор цветут цветы.

«Осенние краски, класс!»: Галкин осмотрел владения около замка
Галкин осмотрел владения около замка/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал видео, как он осматривает свои владения около замка. На кадрах можно увидеть, как юморист ходит со своим сотовым телефоном и снимает цветы и растения. «Осенние краски, класс!» — заявил Максим Галкин. Запись была сделана в саду около замка, где он проживает со своей супругой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и детьми – близнецами Гарри и Лизой Галкиными.

Замок Максима Галкина. Фото
Галкин осмотрел свои владения/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Отметим, что не так давно вокруг замка в деревне Грязь, где живет Галкин, разгорелись нешуточные страсти. Дело в том, что некоторым соседям не нравится, что особняк очень высокий. Как они уверяют, тень падает на их огороды, из-за чего у них не растут овощи на участке.

Когда об этом рассказали Галкину, то он был очень удивлен. Его супруга Алла Пугачёва также отмечала, что ничего не слышала о недовольстве соседей, с которыми она всегда мирно проживала.

Нынешнее лето Галкин и Пугачева провели в Юрмале. Не так давно они вместе с детьми вернулись в Россию и занялись домашними заботами.

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Алла ПугачеваГарри Галкиндеревня ГрязьЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Осенние краски, класс!»: Галкин осмотрел владения около замка
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