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Погода на выходные не готовит сюрпризов для москвичей

Конец недели будет теплым и безветренным.

Погода на выходные не готовит сюрпризов для москвичей
Фото: КП/Виктор Гусейнов

Погода 28 и 29 сентября порадует жителей российской столицы. По утверждениям синоптиков, в Москве не ожидается низких температур, осадков и сильного ветра.

Гидрометцентр России отмечает, что в Москве и области днем будет до 13 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов в столице и до 2 в регионе.

Осадков в Москве на выходные не предвидится. Как и сильного ветра, он ожидается переменных направлений от 2 до 7 м/с, цитирует ведомство ТАСС.

Стоит напомнить, что эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила москвичей о рекордно-сильном понижении атмосферного давления с начала будущего месяца — до 732 мм ртутного столба. На этих выходных ожидается в районе 751 мм ртутного столба.

Эксперты отмечают, что перемены давления и неустойчивая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозавизимых людей.

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Погода на выходные не готовит сюрпризов для москвичей
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