Экс-супруг Поклонской обвинил женщин в домашнем насилии

Бывший супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев заявил, что порой в семьях домашнее насилие исходит вовсе не от мужчин, а как раз от женщин. Он призвал не применять термин «домашнее насилие» в отношении только представителей сильного пола. По его мнению, в этом вопросе женщины порой даже могут дать фору.

«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил Соловьев.

Особенно много, как считает Соловьев, случаев применения насилия в отношении детей. Причем часто агрессия исходит от мам, бабушек и теть. Он сказал, что порой в судах женщины используют детей как рычаг давления. Представительницы прекрасного пола нередко просто клевещут на своих супругов, говорят, что ни перестали их устраивать, сообщает портал vz.ru.

Напомним, что недавно Наталья Поклонская и Иван Соловьев заявили о прекращении своих отношений. При этом заслуженный юрист России говорил, что с бывшей женой они по натуре лидеры и им было непросто уживаться под одной крышей.