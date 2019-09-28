НОВОСТИ

Экс-супруг Поклонской обвинил женщин в домашнем насилии

По словам Ивана Соловьева, часто от представительниц прекрасного пола страдают мужчины.

Экс-супруг Поклонской обвинил женщин в домашнем насилии
Бывший муж Поклонской заявил, что домашнее насилие порой исходит от женщин/globallookpress.com

Бывший супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев заявил, что порой в семьях домашнее насилие исходит вовсе не от мужчин, а как раз от женщин. Он призвал не применять термин «домашнее насилие» в отношении только представителей сильного пола. По его мнению, в этом вопросе женщины порой даже могут дать фору.

Наталья Поклонская. Фото
Поклонская не так давно рассталась с мужем/globallookpress.com

«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил Соловьев.

Особенно много, как считает Соловьев, случаев применения насилия в отношении детей. Причем часто агрессия исходит от мам, бабушек и теть. Он сказал, что порой в судах женщины используют детей как рычаг давления. Представительницы прекрасного пола нередко просто клевещут на своих супругов, говорят, что ни перестали их устраивать, сообщает портал vz.ru.

Напомним, что недавно Наталья Поклонская и Иван Соловьев заявили о прекращении своих отношений. При этом заслуженный юрист России говорил, что с бывшей женой они по натуре лидеры и им было непросто уживаться под одной крышей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

домашнее насилиеИван СоловьевНаталья Поклонская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-супруг Поклонской обвинил женщин в домашнем насилии
Интересно?
Поделись с друзьями: