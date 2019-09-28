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«Я не похудела»: 41-летняя Пегова заговорила о своей фигуре

Знаменитость призвала поклонников не доверять мошенникам, рекламирующим от ее имени различные программы для похудения.

«Я не похудела»: 41-летняя Пегова заговорила о своей фигуре
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

Ранее на личной страничке в Instagram 41-летняя Ирина Пегова опубликовала свежее селфи, представ в кадре в белой рубашке с принтом и карамельной юбке. Знаменитость сделала акцент на талию, дополнив образ широким пояском. Позже в комментариях одна из поклонниц артистки под ником @zefirka_exe обратилась к Ирине с вопросом.

«А я, наверное, буду одной из многих, кто спросит: Как вы так сильно похудели?! Помню вас во всех формах и во всех вы прекрасны», — отметила подписчица Пеговой.

Ирина Пегова примерила белую рубашку и карамельную юбку (Фото: Instagram.com/pegovairina)
Актриса призналась, что не теряла в весе (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Примечательно, что сама актриса не оставила без внимания вопрос верной почитательницы. Заговорив о своей фигуре, Ирина подметила, что не теряла в весе. Также артистка призвала поклонниц не верить мошенникам, рекламирующим от ее имени различные диеты и программы для похудения.

«Во-первых, я не похудела!! Как была, так и осталась… Это происки мошенников, которые вам рекламируют от моего имени всякую фигню… Я всегда плюс минус три килограмма… И это смешно», — посетовала Ирина.

Ранее артистка призналась, что из-за плотного съемочного графика она нередко пропускает обед или ужин. По словам Пеговой, она благодарна тем ассистентам, которые приносят им воду на площадку. В перерывах между съемками и на каникулах актриса старается следить за рационом, не исключая умеренные физические нагрузки.

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Тэги:

диетаЗвездный стильИдеальная фигураИрина Пеговапохудениестройность
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«Я не похудела»: 41-летняя Пегова заговорила о своей фигуре
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