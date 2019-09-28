Певица Алина Левда поддержала возвращение на лед Чернышева

Исполнительница считает, что ему нужно сконцентрироваться на несколько дней на работе.

Певица Алина Левда поддержала мужа актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Недавно стало известно, что он собирается в октябре выступить в нескольких ледовых шоу вместе с Татьяной Навкой. Сейчас же, по слухам, он дежурит в палате около своей супруги, которая, возможно, борется с раком мозга. Поговаривают, что звезда в тяжелом состоянии.

Как считает Алина Левда, более известная под псевдонимом Ботановна, она наслышана про негатив, который раздается в сторону Петра Чернышева. Многие считают, что ему сейчас нужно все время быть около супруги в клинике и позабыть о работе.

Исполнительница считает, что обсуждать близких Заворотнюк сейчас вообще нельзя. Многие люди, как она уверена, понятия не имеют, сколько сил надо, чтобы пережить болезнь близкого человека.

«Я читала, что он буквально живет около палаты Анастасии в больнице, в такие минуты человек может сойти с ума от напряжения и переживаний. И я поддерживаю его выбор на несколько дней сконцентрироваться на работе», — заметила она в разговоре с журналистами портала Dni.ru.