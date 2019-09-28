НОВОСТИ

Певица Алина Левда поддержала возвращение на лед Чернышева

Исполнительница считает, что ему нужно сконцентрироваться на несколько дней на работе.

Певица Алина Левда поддержала возвращение на лед Чернышева
Петр Чернышев, по слухам, дежурит в палате Заворотнюк/globallookpress.com

Певица Алина Левда поддержала мужа актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Недавно стало известно, что он собирается в октябре выступить в нескольких ледовых шоу вместе с Татьяной Навкой. Сейчас же, по слухам, он дежурит в палате около своей супруги, которая, возможно, борется с раком мозга. Поговаривают, что звезда в тяжелом состоянии.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга/globallookpress.com

Как считает Алина Левда, более известная под псевдонимом Ботановна, она наслышана про негатив, который раздается в сторону Петра Чернышева. Многие считают, что ему сейчас нужно все время быть около супруги в клинике и позабыть о работе.

Исполнительница считает, что обсуждать близких Заворотнюк сейчас вообще нельзя. Многие люди, как она уверена, понятия не имеют, сколько сил надо, чтобы пережить болезнь близкого человека.

«Я читала, что он буквально живет около палаты Анастасии в больнице, в такие минуты человек может сойти с ума от напряжения и переживаний. И я поддерживаю его выбор на несколько дней сконцентрироваться на работе», — заметила она в разговоре с журналистами портала Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина ЛевдаАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Певица Алина Левда поддержала возвращение на лед Чернышева
Интересно?
Поделись с друзьями: