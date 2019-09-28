Вандалы испортили звезду Джонни Деппа на «Аллее славы»

Возможно, небольшая, но весьма чувствительная для самолюбия неприятность произошла у голливудского актера Джонни Деппа. На всемирно известной «Аллее славы» неизвестные испортили звезду саги «Пираты Карибского моря», которую артист получил ровно два десятка лет назад.
Как рассказали источники издания Daily Mail, выше имени написали слово «фальшивый», а ниже – несколько нецензурных слов, оскорбляющих артиста. Инцидент, предположительно, мог произойти два дня назад и мотивом, возможно, стала месть. Ведь в последнее время Депп скандально разводился с актрисой Эмбер Херд. А, кроме того, он судился с юристами и менеджерами, которые требовали у него оплаты услуг.
Напомним, в прошлом месяце на Венецианском кинофестивале он представил новый фильм «В ожидании варваров», а в следующем году в прокат выйдет картина «Минамата», посвященная знаменитому фотографу-документалисту Уильяму Юджину Смиту.