Вандалы испортили звезду Джонни Деппа на «Аллее славы»

Кто именно замешан в хулиганстве, неизвестно.

Возможно, небольшая, но весьма чувствительная для самолюбия неприятность произошла у голливудского актера Джонни Деппа. На всемирно известной «Аллее славы» неизвестные испортили звезду саги «Пираты Карибского моря», которую артист получил ровно два десятка лет назад.

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Как рассказали источники издания Daily Mail, выше имени написали слово «фальшивый», а ниже – несколько нецензурных слов, оскорбляющих артиста. Инцидент, предположительно, мог произойти два дня назад и мотивом, возможно, стала месть. Ведь в последнее время Депп скандально разводился с актрисой Эмбер Херд. А, кроме того, он судился с юристами и менеджерами, которые требовали у него оплаты услуг.

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Напомним, в прошлом месяце на Венецианском кинофестивале он представил новый фильм «В ожидании варваров», а в следующем году в прокат выйдет картина «Минамата», посвященная знаменитому фотографу-документалисту Уильяму Юджину Смиту.