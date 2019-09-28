Заворотнюк променяла игру в спектаклях у Табакова на «Мою прекрасную няню»

Много лет назад она сделала выбор в пользу ситкома.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, находится в реанимации одной из московских клиник, где проходит лечение от рака мозга, в свое время отказалась играть в спектаклях у режиссера Олега Табакова. Она предпочла продолжать съемки в ситкоме «Моя прекрасная няня».

За это, кстати, она получила изрядную порцию критики. Многие в театральной среде не могли ей простить ее выбор. Отказать мэтру в те годы считалось чуть ли не преступлением.

Любопытно, что Анастасия Заворотнюк играла в очередной серии, а потом вдруг вспомнила, что у нее вечером спектакль в театре Табакова. В итоге постановку она сорвала. Вскоре отправила по факсу объяснительную.

Через несколько дней Заворотнюк пошла к Олегу Табакову с повинной, но он обратно ее не принял, хотя и выслушал. При этом он сказал ей всего одну фразу: «Да у меня актеры с температурой под сорок играют», сообщает «Комсомольская правда».