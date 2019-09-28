Сати Казанова официально не оформила брак с мужем в Италии

Пара зарегистрировала свои отношения только в России, а по закону это нужно сделать еще и на родине фотографа.

Певица Сати Казанова стала гостьей шоу Юлии Барановской на «Русском радио» «Все к лучшему». Во время эфира ведущая подняла тему замужества с иностранцем. Как известно, экс-солистка группы «Фабрика» два года назад оформила брак с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Причем свадьбу они отмечали сразу четыре раза. Гости гуляли в Москве, Италии, на Кавказе и в Германии, где они и познакомились.

Между тем стало известно, что пара зарегистрировала свои отношения только в России. А вот в Италии они пока документы в местный ЗАГС не отнесли. Соответственно, брак не может считаться официальным на все сто процентов. Это подтвердил и юрист, который ранее был на связи в студии.

Во время эфира Казанова позвонила своему супругу. Она задала вопрос мужу: «Я вообще тебе жена или кто?» На это он ответил, что документы должны были автоматически поступить в итальянский ЗАГС. Юлия Барановская на это только посмеялась. Она уверена, что никто не будет посылать документы из России в Италию.

«Милый, ну ты все-таки сам пошли все документы, а так получается, что ты на мне не женился», — заявила Казанова. Также она отметила, что не заключала с супругом брачный договор. У них состоялся откровенный разговор, и они пришли к выводу, что им это не надо.