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Заворотнюк могла встретить в реанимации юбилей выхода «Моей прекрасной няни»

Ситком появился на экранах 15 лет назад в далеком 2004 году.

Заворотнюк могла встретить в реанимации юбилей выхода «Моей прекрасной няни»
Заворотнюк может находиться в реанимации/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, проходит лечение от рака мозга, скорее всего, встретила в реанимации пятнадцатилетие выхода на широкие экраны сериала «Моя прекрасная няня». Первый раз зрители смогли увидеть картину 27 сентября 2004 года.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, находится в реанимации/globallookpress.com

Надо сказать, что сериал сразу завоевал любовь у телезрителей. По сюжету, напомним, Виктория Прутковская приезжает из Мариуполя в Бирюлево и устраивается в богатый дом к продюсеру Максиму Шаталину. Его сыграл известный актер Сергей Жигунов.

Анастасия Заворотнюк в этом сериале полюбилась практически всем. Глупости с экрана она изрекала с такой детской непосредственностью, так красиво хлопала пушистыми ресницами, что в нее было просто невозможно не влюбиться.

Отметим, что актриса вполне могла не сыграть роль прекрасной няни. На нее место пробовалась певица Жанна Фриске и другие не менее колоритные претендентки. Но продюсеры выбрали именно Заворотнюк и не прогадали, сообщает «Комсомольская правда».

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиСергей ЖигуновСериал "Моя прекрасная няня"
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Заворотнюк могла встретить в реанимации юбилей выхода «Моей прекрасной няни»
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