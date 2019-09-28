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Гаспарян заявил, что фото Заворотнюк из клиники появятся в публичном доступе

По словам политолога, он не понимает, что должно быть в голове у человека, который распространяет такие кадры.

Гаспарян заявил, что фото Заворотнюк из клиники появятся в публичном доступе
Заворотнюк, по слухам, находится в клинике в тяжелом состоянии/globallookpress.com

Политолог Армен Гаспарян заявил, что рано или поздно снимки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одной из клиник, где борется с раком мозга, появятся в Сети. Напомним, что на днях некая медсестра активно продавала прессе фотографии с якобы больной актрисой из реанимации. При этом цену она не озвучивала.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Фото Заворотнюк из клиники может появиться в СМИ/globallookpress.com

По словам Гаспаряна, если сотрудница больницы, которая, кстати, утверждала, что уволилась из медицинского учреждения, действительно хочет таким образом нажиться, то у нее просто «дна нет». Он не понимает, что должно быть у такого человека в голове.

«Я не уверен, что у этого человека есть хоть какие-то элементарные вообще представления о нравственных или христианских основах общества», — подчеркнул политолог.

Гаспаряна не удивит, что такие снимки скоро появятся в СМИ. Он считает, что пресса клюнет на хайп и рано или поздно в одном из изданий можно будет увидеть актрису, потому что «падальщиков хватает». Гаспарян также уверен, что засудить медсестру, которая сделала снимки вряд ли удастся. Доказать в данном случае ее вину, скорее всего, просто не удастся, сообщает «Царьград».

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Гаспарян заявил, что фото Заворотнюк из клиники появятся в публичном доступе
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