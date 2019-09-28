Гаспарян заявил, что фото Заворотнюк из клиники появятся в публичном доступе

По словам политолога, он не понимает, что должно быть в голове у человека, который распространяет такие кадры.

Политолог Армен Гаспарян заявил, что рано или поздно снимки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одной из клиник, где борется с раком мозга, появятся в Сети. Напомним, что на днях некая медсестра активно продавала прессе фотографии с якобы больной актрисой из реанимации. При этом цену она не озвучивала.

По словам Гаспаряна, если сотрудница больницы, которая, кстати, утверждала, что уволилась из медицинского учреждения, действительно хочет таким образом нажиться, то у нее просто «дна нет». Он не понимает, что должно быть у такого человека в голове.

«Я не уверен, что у этого человека есть хоть какие-то элементарные вообще представления о нравственных или христианских основах общества», — подчеркнул политолог.

Гаспаряна не удивит, что такие снимки скоро появятся в СМИ. Он считает, что пресса клюнет на хайп и рано или поздно в одном из изданий можно будет увидеть актрису, потому что «падальщиков хватает». Гаспарян также уверен, что засудить медсестру, которая сделала снимки вряд ли удастся. Доказать в данном случае ее вину, скорее всего, просто не удастся, сообщает «Царьград».