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В Великобритании выпустят бюсты Меркьюри на миллион фунтов

Самый дешевый будет стоить примерно 293 тысячи рублей.

В Великобритании выпустят бюсты Меркьюри на миллион фунтов
Фредди Меркьюри. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Бюсты Фредди Меркьюри на один миллион фунтов стерлингов изготовит одна из британских компаний для продажи в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по международной торговле Великобритании. А деньги, вырученные с продажи, пойдут на благотворительность. Их получит фонд Mercury Phoenix Trust, который борется со СПИДом и ВИЧ.

Отмечается, что первый бюст был выпущен и приурочен к выходу на экраны картины «Богемская рапсодия». Бюсты можно купить по цене примерно 148,5 тысячи рублей и 293 тысячи рублей. Ценя логично зависит от того, какого размера будет скульптура. Издание также подчеркивает, что оригинал сейчас находится в музее Queen.

Бюст Фредди Меркьюри. Фото
Бюст Фредди Меркьюри. Фото: freddie-bust.com/portfolio-items/freddie-at-home-01/

Напомним, в июне этого года сообщалось о том, что в интернет появилась неизданная ранее композиция группы Меркьюри Time Waits For No One («Время никого не ждет»), записанная в студии 33 года назад.

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памятникПевецпродажаФредди Меркьюри
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В Великобритании выпустят бюсты Меркьюри на миллион фунтов
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