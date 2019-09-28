Лиза Галкина «сожгла» на тренажере 11 калорий

Но, как отмечает девочка, может и побольше.

Как и все дети, звездные наследники жадно впитывают все актуальные тенденции в обществе, доступные для их понимания. Здоровый образ жизни, занятия спортом и, соответственно, отличная физическая форма – вот чем сегодня озадачена в том числе дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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На фанатской странице шестилетней девочки в социальной сети Istagram появилась новая публикация, посвященная этой теме. Лиза позанималась на тренажере и прибежала похвастаться родным своими успехами на поприще фитнеса.

«Смотри, сколько калорий я сожгла», — говорит Лиза одному из родителей, показывая «постройневшую» фигуру. – «А то раньше была вооот такая», — радостно констатирует девочка.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что на одном из мероприятий, где выступали оперные артисты, Лиза и Гарри Галкины пришли в восторг от исполнения арии и даже попытались потанцевать под музыку.